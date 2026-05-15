Flamengo eliminado da Taça do Brasil





(Com Lusa)

A equipa liderada por Leonardo Jardim perdeu por 2-0 no jogo da segunda mão, no estádio do Vitória, depois ter vencido em casa por 2-1, num confronto entre primodivisionários, enquanto o Grêmio impôs-se por 3-0 no terreno do Confiança, reeditando o triunfo da partida inicial (2-0) frente à formação que alinha no terceiro escalão.Em Salvador, os golos marcados por Erick, aos sete minutos, e Luan Cândido, aos 62, permitiram ao Vitória inverter o resultado da primeira mão frente ao Flamengo, o segundo clube com mais títulos na Taça do Brasil, a par do Grêmio, ambos com cinco troféus, menos um relativamente ao recordista Cruzeiro, que esta época é treinado pelo português Artur Jorge.Luís Castro não teve dificuldade em apurar o Grêmio para os quartos de final, graças ao segundo triunfo sobre o Confiança, por 3-0, obtido com um ‘bis’ do dinamarquês Martin Braithwaite, aos 14 e 58 minutos, o primeiro de grande penalidade, e um golo de Willian, aos 71, também de penálti, apesar de ter jogado desde os 74 em inferioridade numérica, devido à expulsão de Walter Kannemann.