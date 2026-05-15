Futebol Internacional
Flamengo eliminado da Taça do Brasil
O Flamengo, treinado pelo português Leonardo Jardim, foi eliminado nos 16 avos de final da Taça do Brasil, ao contrário do Grêmio, orientado pelo compatriota Luís Castro, que se apurou para os ‘quartos’.
A equipa liderada por Leonardo Jardim perdeu por 2-0 no jogo da segunda mão, no estádio do Vitória, depois ter vencido em casa por 2-1, num confronto entre primodivisionários, enquanto o Grêmio impôs-se por 3-0 no terreno do Confiança, reeditando o triunfo da partida inicial (2-0) frente à formação que alinha no terceiro escalão.
Em Salvador, os golos marcados por Erick, aos sete minutos, e Luan Cândido, aos 62, permitiram ao Vitória inverter o resultado da primeira mão frente ao Flamengo, o segundo clube com mais títulos na Taça do Brasil, a par do Grêmio, ambos com cinco troféus, menos um relativamente ao recordista Cruzeiro, que esta época é treinado pelo português Artur Jorge.
Luís Castro não teve dificuldade em apurar o Grêmio para os quartos de final, graças ao segundo triunfo sobre o Confiança, por 3-0, obtido com um ‘bis’ do dinamarquês Martin Braithwaite, aos 14 e 58 minutos, o primeiro de grande penalidade, e um golo de Willian, aos 71, também de penálti, apesar de ter jogado desde os 74 em inferioridade numérica, devido à expulsão de Walter Kannemann.
Em Salvador, os golos marcados por Erick, aos sete minutos, e Luan Cândido, aos 62, permitiram ao Vitória inverter o resultado da primeira mão frente ao Flamengo, o segundo clube com mais títulos na Taça do Brasil, a par do Grêmio, ambos com cinco troféus, menos um relativamente ao recordista Cruzeiro, que esta época é treinado pelo português Artur Jorge.
Luís Castro não teve dificuldade em apurar o Grêmio para os quartos de final, graças ao segundo triunfo sobre o Confiança, por 3-0, obtido com um ‘bis’ do dinamarquês Martin Braithwaite, aos 14 e 58 minutos, o primeiro de grande penalidade, e um golo de Willian, aos 71, também de penálti, apesar de ter jogado desde os 74 em inferioridade numérica, devido à expulsão de Walter Kannemann.
(Com Lusa)