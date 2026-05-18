Flamengo falha aproximação ao Palmeiras

(Com Lusa)

Na Arena da Baixada, em Curitiba, o colombiano Stiven Mendoza adiantou a formação da casa, atual quinta classificada, aos 11 minutos, mas, já perto do final, aos 84, o avançado Pedro repôs a igualdade para os cariocas, que ainda viram o experiente Danilo ser expulso aos 90+2.Com esta igualdade, o Flamengo mantém-se a quatro pontos do Palmeiras, de Abel Ferreira, que no sábado também empatou 1-1, em casa, diante do Cruzeiro, de Artur Jorge.Contudo, os ‘rubro-negros’ têm menos uma partida realizada e na próxima ronda vão receber precisamente o ‘verdão’, no sábado.