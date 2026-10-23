Flamengo falha final da Libertadores

(Com Lusa)

Na quinta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a equipa argentina, comandada por Alexander "Cacique" Medina, que conquistou a Libertadores em 1968, 1969, 1970 e 2009, resistiu a jogar com menos um homem durante a maioria da segunda parte, forçou o empate a zero e venceu 3-2 no desempate por grandes penalidades, alcançando a sexta final da sua história.Na final, que se disputa a 28 de novembro, em Montevideu, capital do Uruguai, o Estudiantes irão defrontar o Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, que, horas antes, eliminou outra equipa brasileira, o Fluminense, também nas grandes penalidades.