Flamengo leva a Taça Libertadores





(Com Lusa)

O antigo defesa direito do FC Porto Danilo, que se tornou no primeiro jogador a ‘bisar’ nos principais troféus de clubes da América do Sul e da Europa, juntando este cetro aos conquistados por Peñarol, em 2011, e Real Madrid, em 2015/16 e 2016/17, marcou o único golo do encontro, aos 67 minutos.Com este triunfo, o Flamengo tornou-se no primeiro clube brasileiro com quatro vitórias na Taça Libertadores, reeditando os sucessos de 1981, 2019, este sob o comando de Jorge Jesus, e 2022, destacando-se do Palmeiras, que ergueu o troféu em 1999, 2020 e 2021, as duas últimas já com Abel Ferreira no comando.