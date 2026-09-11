Flamengo na dianteira pelas meias-finais da Libertadores





(Com Lusa)

A equipa brasileira, campeã sul-americana em título, resolveu a questão a seu favor durante a segunda parte do jogo disputado na quinta-feira, em Quito, graças aos golos marcados pelo avançado Bruno Henrique, aos 61 minutos, e o defesa Léo Pereira, aos 75.O Flamengo ficou em posição privilegiada para assegurar o apuramento na próxima quinta-feira, quando receber o Independiente del Valle, podendo ter a companhia do Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, que também está em vantagem no confronto com outra equipa equatoriana, o LDU Quito, depois de ter vencido em casa na primeira mão, por 1-0.