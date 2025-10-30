Flamengo na final da Libertadores

Depois de ter vencido no Rio de Janeiro por 1-0, os ‘rubronegros’ garantiram a presença na final com um nulo em Avellaneda, apesar de terem jogado com menos um jogador desde os 56 minutos, após a expulsão do equatoriano Gonzalo Plata, ex-jogador do Sporting.



Os 'cariocas' chegam à final pela quarta vez nas últimas sete edições, a primeira sob o comando do português Jorge Jesus, procurando dar o sétimo triunfo consecutivo a conjuntos brasileiros.



Três vezes campeão da Libertadores (1981, 2019 e 2022), o Flamengo fica agora à espera do adversário na final, que sairá do confronto entre o Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, e o Liga de Quito, com os equatorianos a visitarem o Brasil com uma vantagem de 3-0.

