Flamengo `passeou` na Libertadores, Grêmio obrigado a play-off na Sul-americana

O ‘mengão’, campeão em título, ainda com Filipe Luís como treinador, tinha já garantida a presença nos oitavos de final da competição, mas a equipa não relaxou e fechou o grupo com 16 pontos, em 18 possíveis.



Bruno Henrique, a 'bisar' aos 80 e 84 minutos, e Lucas Paquetá, aos 90+1, de grande penalidade, foram os autores dos golos do triunfo, que acontece três dias depois da derrota em casa com o Palmeiras (3-0), de Abel Ferreira.



Também na terça-feira à noite, mas na Taça Sul-americana, segunda competição de clubes da CONMEBOL, o Grêmio, de Luís Castro, não foi além de um empate em casa com os uruguaios do Montevideo City (2-2) e terá de disputar o play-off.



A equipa de Porto Alegre, que no jogo com o Montevideo ainda viu o ex-benfiquista Carlos Vinicius ser expulso nos descontos, termina o Grupo F com 11 pontos, com menos dois do que a equipa uruguaia, e terá de disputar o play-off de acesso os ‘oitavos’.



