Flamengo perde e "afunda-se" no Brasileirão

De acordo com a imprensa brasileira, anunciar a saída de Paulo Sousa é uma questão de horas, depois de nova derrota do "Mengão", que "afundou" ainda mais a equipa no Brasileirão, competição em que ocupa o 14.º lugar, a um ponto da zona de descida.O Flamengo ficou cedo em desvantagem, com o golo de Luan Cândido, aos 17 minutos, a resultar de um livre lateral, em que Andreas Pereira desviou para a própria área, permitindo ao lateral bragantino marcar de cabeça ao segundo poste.Além da derrota, a segunda consecutiva, depois de perder em casa com o último classificado, o Fortaleza, o Flamengo voltou a não jogar bem, com a equipa a merecer muitas críticas dos adeptos e também da imprensa brasileira.No final, o treinador português disse que não gasta energia com o que não pode controlar, em relação às críticas de que tem sido alvo, e que o seu foco continua a ser tomar decisões para ganhar jogos.”, disse Paulo Sousa.O campeonato brasileiro é liderado pelo Corinthias, de Vítor Pereira, com 18 pontos, mas ainda hoje pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, equipa que está a dois pontos e recebe o Botafogo, de Luís Castro, em jogo da 10.ª jornada.