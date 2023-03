Flamengo perde Supertaça sul-americana nos penáltis

Um golo de Giorgian De Arrascaeta, aos 90+6 minutos, permitiu aos brasileiros anular o 0-1 de Quito, mas, na "lotaria", o uruguaio desperdiçou logo o primeiro pontapé, defendido por Moisés Ramírez, e, depois, mais ninguém falhou, com os equatorianos a somarem a sua primeira vitória na prova.Desta forma, o "Fla", que chegou a massacrar na primeira parte, na qual fez a bola bater duas vezes nos "ferros", viu "voar" a Supertaça sul-americana, depois de já ter perdido o Mundial de Clubes (derrota por 3-2 nas "meias" com o Al Hilal) e a supertaça brasileira, para o Palmeiras (3-4), de Abel Ferreira.O Maracanã, quase lotado, começou em festa e acabou, assim, em depressão, com o "rubro-negro" a não conseguir repetir o sucesso de 2020, ano em que, sob o comando de Jorge Jesus, superou precisamente o conjunto equatoriano.





Filme do jogo



Em desvantagem na eliminatória, o Flamengo assumiu o comando desde o apito inicial, mas, perante uma defesa coesa, só conseguiu criar a primeira situação de perigo aos 15 minutos, num cabeceamento de Pedro à figura do guarda-redes Moisés Ramirez.



O Independente del Valle, mais preocupado em defender, apenas apareceu no ataque aos 29 minutos, num livre de Jordy Alcívar que Santos segurou sem problemas.



No último quarto de hora, tudo foi diferente, com o Flamengo a acumular oportunidades flagrantes desperdiçadas, incluindo um cabeceamento de Thiago Maia ao poste direito, aos 30 minutos, e outro de Ayrton Lucas à barra, aos 31.



Depois, De Arrascaeta teve falta de pontaria, aos 35 minutos e, especialmente, aos 45+7, de cabeça, após passe sensacional de Everton Ribeiro, sendo que esta segunda situação aconteceu pouco depois de o pé esquerdo de Ramirez ‘roubar’ o golo a Varela.



O segundo tempo não trouxe alterações, com o Flamengo a continuar o "assalto" à baliza contrária e a ter nova ocasião para marcar aos 54 minutos, num cabeceamento de Pedro ao lado.



Aos 63 minutos, os equatorianos lançaram Kevin Rodríguez e melhoraram, pois começaram a conseguir ter a bola, desgastando o Flamengo, que, com o passar do tempo, foi perdendo discernimento e não melhorou com as substituições.



Os anfitriões só voltaram a estar perto do golo já nos descontos, aos 90+2 minutos, com o ex-benfiquista David Luiz a cabecear por cima, isolado, após livre de De Arrascaeta, mas acabaram por marcar no último dos seis minutos de compensação.



A jogada foi elaborada por dois ex-benfiquistas, com Gabriel Barbosa a centrar da direita para área, onde, sobre a esquerda, o suplente Everton Cebolinha recebeu a bola no peito e colocou-a no ‘coração’ da área, para De Arrascaeta encostar.



O tempo regulamentar fechou depois de a bola ir ao centro do campo e o prolongamento começou novamente com o "Fla" por cima e assim prosseguiu durante os 30 minutos, mais descontos, mas o "autocarro" dos equatorianos levou a melhor.



Nos penáltis, De Arrascaeta falhou o primeiro, com um remate forte que Moisés Ramirez deteve, e, até final, mais nenhum jogador falhou, de nada valendo ao "Fla" o acerto dos ex-benfiquistas David Luiz, Everton Cebolinha e Gabriel Barbosa.