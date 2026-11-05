Flamengo reforça liderança do Brasileirão

(Com Lusa)

A equipa carioca construiu a vitória ainda na primeira parte, com golos dos avançados brasileiros Samuel Lino, aos 20 minutos, e Pedro, que 'bisou' aos 28 e 45+2.O Grémio ainda reduziu a desvantagem aos 69 minutos, por intermédio de Francis Amuzu, mas não conseguiu evitar a derrota.Com este resultado, o Flamengo passou a somar 76 pontos, mais seis do que o segundo classificado Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, que recebe hoje às 22:30 no Nubank Parque, o Remo.A quatro jornadas do final da prova, a disputa pelo título mantém-se entre os dois emblemas, com o Flamengo a procurar conservar a vantagem e o Palmeiras a tentar recuperar na classificação.O Grémio, que apresentou uma equipa com várias alterações devido a lesões continua em zona de despromoção, pelo menos até à próxima jornada.O Vasco da Gama, treinado por Pedro Emanuel, somou na quarta-feira uma vitória importante em casa do Athletico Paranaense por 3-1, no estádio Arena da Baixada, que permitiu ao clube do Rio de Janeiro distanciar-se da zona de despromoção.