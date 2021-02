Flamengo sagra-se bicampeão brasileiro de futebol

A formação do Rio de Janeiro só dependia de si própria, de um triunfo no Morumbi, e falhou, mas foi ajudado pelo conjunto de Abel Braga, a única das 10 equipas que jogou em casa na ronda que não foi capaz de marcar um golo (0-0).A formação de Abel Braga criou uma série de oportunidades para marcar, mas a bola ou bateu nos ferros da baliza ou saiu ao lado e, quando entrou, o VAR anulou: foram dois tentos anulados, um a acabar a primeira parte e outro já nos descontos, a acabar.O Internacional ainda fez a festa, mas o golo foi apontado em fora de jogo, pelo que o título foi mesmo para o Flamengo, o seu sétimo: bastaram 71 pontos, que só dariam para o quarto lugar na época passada.Em 2019, o Flamengo, de Jorge Jesus, ganhou o "Brasileirão" com 90 pontos, e com um conjunto muito similar ao que Domènec Torrent, primeiro, e Rogerio Ceni tiveram à sua disposição. Valeu agora a "incompetência" do Internacional.