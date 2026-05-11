Flamengo vence Grêmio e aproxima-se do líder Palmeiras

Horas depois de o Palmeiras, de Abel Ferreira, ter empatado em casa do Remo (1-1), penúltimo classificado, o Flamengo foi a Porto Alegre vencer por 1-0, graças a um golo do avançado colombiano Jorge Carrascal, aos 68 minutos.



“A vitória é extremamente merecida, porque fomos a melhor equipa no primeiro e no segundo tempo. O aproveitamento em termos ofensivos não foi o melhor, tivemos duas bolas na trave. Mas é uma vitória extremamente justa pelo que a equipa produziu nas duas partes. Os jogadores estão de parabéns”, disse Leonardo Jardim.



Sem perder há seis encontros, o clube carioca, que tem menos um jogo, consolidou o segundo lugar e colocou-se com 30 pontos, a quatro do ‘verdão’, enquanto o Grêmio caiu para zona de despromoção, ocupando o 17.º posto, com 17 pontos, menos um do que as cinco equipas que o precedem na classificação, com Luís Castro a falar em “situação desconfortável”.



“Sobre o campeonato, o Brasil é um campeonato diferente de todos. Nós no Z-4 [últimos quatro] com 17 pontos e a três pontos do sétimo, que tem 20. Com uma vitória estaríamos em sétimo. É uma situação dura, porque não é a classificação que queríamos neste momento, longe disso, mas é a nossa realidade”, afirmou.