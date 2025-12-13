Flamengo vence Pyramids e vai discutir final da Taça Intercontinental com PSG

Em Al Rayyan, Léo Pereira (24 minutos) e Danilo (52), antigo defesa direito do FC Porto, anotaram os golos do recém-campeão brasileiro e sul-americano, ambos assistidos pelo uruguaio Giorgian de Arrascaeta, afastando do embate decisivo os campeões africanos.



O Flamengo vai procurar o quinto troféu em 2025 na quarta-feira, ao medir forças com o tetracampeão francês e campeão europeu PSG, dos internacionais portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, numa final a disputar-se em Al Rayyan.



Ao contrário dos parisienses, que têm entrada direta na decisão, os cariocas bateram os mexicanos do Cruz Azul (2-1), com dois tentos de Arrascaeta, nos quartos de final, e o Pyramids, nas ‘meias’, sendo que o vencedor sucede aos espanhóis do Real Madrid no historial da competição, discutida em eliminatórias entre os seis campeões continentais.



A Taça Intercontinental adotou um novo formato em 2024, já depois de ter vigorado de 1960 a 2004, quando se realizava apenas entre os campeões europeu e sul-americano.



Entre 2005 e 2023, a FIFA juntou anualmente os detentores dos cetros continentais - e quase sempre um representante do país anfitrião - no Mundial de clubes, que tinha sido estreado em 2000 e foi renovado em 2025, ao envolver 32 equipas a cada quatro anos.



