Flekken contratado pelo Bayer Leverkusen

Flekken, de 31 anos e oito vezes internacional, assina contrato até 30 de junho de 2028.



Titular do Brentford desde o verão de 2023, regressa assim à Bundesliga, onde já evoluiu, ao serviço do Friburgo.



"Mark Flekken possui uma vasta gama de competências que um guarda-redes deve ter, no futebol moderno de alto nível. Tem bons reflexos, um bom domínio da área e, graças à altura, 1,95 metros, um grande porte", avaliou Simon Rolfes, diretor desportivo do Bayer Leverkusen.