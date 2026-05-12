Florentino Pérez convoca conferência de imprensa para esta tarde

"O Real Madrid comunica que esta tarde, às 18h (hora espanhola), o nosso presidente, Florentino Pérez, comparecerá na sala de imprensa da Cidade Real Madrid após a celebração da Junta Diretiva e responderá aos meios de comunicação numa conferência de imprensa", pode ler-se no comunicado dos merengues.



O líder do clube irá falar imediatamente após a conclusão de uma reunião extraordinária com a Junta Diretiva.



O encontro de emergência serve para discutir a crise desportiva e o futuro do Real Madrid após a equipa fechar a temporada 2025/26 sem qualquer título conquistado e de uma crise no balneário, inclusivamente com confrontos entre jogadores, o mais recente protagonizado por Tchouaméni e Valverde.



A imprensa desportiva espanhola indica que a procura de um novo treinador constitui o ponto prioritário da agenda, com fortes rumores em torno de uma possível destituição e planeamento de uma reestruturação profunda do plantel.

