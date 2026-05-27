Florentino Pérez. "Eles não vêm para servir o Real Madrid, vêm para se servir"

Um dia depois de ser conhecida a data das primeiras eleições em 20 anos para a direção do emblema da capital espanhola, o atual presidente dos ‘merengues’ criticou o rival no sufrágio marcado para 07 de junho.



"Os sócios têm o direito de saber que há meses que venho detetando uma campanha com o único objetivo de desestabilizar o Real Madrid, com ataques pessoais contra mim”, começou por dizer o engenheiro, de 79 anos, durante a apresentação da sua candidatura à presidência.



O líder máximo do emblema espanhol, que fechou uma época sem conquistas pela sexta vez no século XXI, acusou Riquelme de ser responsável por essa campanha.



“Agora sabemos que essa campanha é orquestrada pelas mesmas pessoas que estiveram envolvidas durante a era Ramón Calderón, que usurparam a soberania dos sócios em uma Assembleia, que incluíram muitos não sócios para votar. Eles não estão aqui para servir o Real Madrid, estão aqui para servir-se do Real Madrid", acrescentou Pérez, que lidera o Real 2000, com uma interrupção entre 2006 e 2009.



Manter o clube nas mãos dos sócios é uma garantia dada pelo presidente, que, de acordo com a imprensa espanhola e portuguesa, deverá fazer regressar o treinador português José Mourinho, do Benfica, 13 anos depois, caso seja reeleito.



"Dedico todos os meus esforços para que nada nem ninguém possa tirar o que é nosso. Os sócios foram, são e serão os donos disto", declarou, num discurso sem responder a perguntas.



As eleições do Real Madrid estão marcadas para 07 de junho, as primeiras eleições em 20 anos para a direção do clube, que serão disputadas pelo atual presidente, Florentino Pérez, de 79 anos, e pelo empresário Enrique Riquelme, de 37, fundador e presidente do Grupo Cox, que opera no setor da energia.



