Florentino Pérez não se demite mas convoca eleições no Real Madrid

O líder do Real Madrid fez o anúncio na cidade do clube imediatamente após a conclusão de uma reunião extraordinária com a Junta Diretiva.





"Muito obrigado a todos por estarem presentes. Lamento dizer-vos que não vou demitir-me. Solicitei à comissão eleitoral que desse início ao processo para a realização das eleições para a direção, às quais esta direção se vai candidatar. No Real Madrid não há um único dono, somos os 100 mil sócios que compõem o clube.", começou por referir Florentino Pérez.





O presidente dos "merengues" acrescentou que tomou esta "decisão porque se criou uma situação absurda, provocada por campanhas contra os interesses do Real Madrid e contra mim".





Florentino Pérez considerou ainda que algumas críticas recentes surgiram na sequência de resultados desportivos abaixo das expectativas, admitindo que, “no desporto, nem sempre se ganha”, mas acusando alguns setores de aproveitarem o momento para o atacar “pessoalmente”.



O empresário espanhol assegurou também estar “em perfeita saúde”, afastando especulações sobre uma eventual saída da presidência.







O presidente do Real Madrid foi questionado pelos jornalistas sobre José Mourinho e preferiu não responder nem falar sobre treinadores, focando-se nas eleições antecipadas que anunciou.



"Não pensava que me fossem perguntar isso. Não estamos nessa fase do processo. Estamos na fase de garantir que o Real Madrid pertença aos seus sócios. Quero discutir com eles e que se apresentem. Vou perguntar-lhes o que fizeram na vida pelo Real Madrid. Tenho de acabar com a campanha absurda que existe contra o Real Madrid. Nunca houve um Real Madrid mais glorioso na história. Fui eleito o melhor presidente da história do clube e de todos os clubes", concluiu Florentino Pérez.





O encontro de emergência serviu para discutir a crise desportiva e o futuro do Real Madrid após a equipa fechar a temporada 2025/26 sem qualquer título conquistado e de altercações no balneário, inclusivamente com confrontos entre jogadores, o mais recente protagonizado por Tchouaméni e Valverde.