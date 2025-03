Florian Wirtz desfalca Bayer por lesão

Wirtz, de 21 anos, saiu lesionado da derrota frente ao Werder Bremen, por 2-0, na Liga alemã, e vai falhar vários encontros, entre os quais a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern Munique, que venceu por 3-0 no primeiro jogo.O diretor desportivo dos "farmacêuticos", Simon Rolfes, considerou que a lesão do médio vai “obviamente afetar” a equipa, mas acredita que Wirtz vai regressar à competição antes do final da temporada.”, referiu Rolfes.Neste momento, o Bayer Leverkusen está a oito pontos do líder da Liga alemã, o Bayern Munique, estando nas meias-finais da Taça da Alemanha, nas quais vai defrontar o Arminia Bielefeld.