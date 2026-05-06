Futebol Internacional
Fluminense anuncia Hulk até 2027 após rescisão com Atlético Mineiro
O Fluminense anunciou na terça-feira a contratação do futebolista brasileiro Hulk, ex-avançado do FC Porto, que assinou com o clube carioca até 31 de dezembro de 2027, quatro dias após rescindir contrato com o Atlético Mineiro.
“O Fluminense acertou (…) a contratação do atacante Hulk. Um dos grandes nomes do futebol nacional na atualidade”, lê-se numa nota do ‘Tricolor’ publicada no seu sítio oficial na Internet, sublinhando que o jogador “assinou em definitivo” até ao último dia de 2027.
A apresentação aos adeptos está marcada para 16 de maio, no Maracanã, antes do jogo contra o São Paulo para a Liga brasileira, na qual o internacional brasileiro vestirá a camisola número sete.
Num vídeo divulgado nas redes sociais do Fluminense, Hulk aparece a dizer que está “muito feliz por fazer parte desta família”.
Na passada sexta-feira, o Atlético Mineiro anunciou a rescisão de contrato “em comum acordo” com o futebolista, marcando para 10 de maio uma festa de despedida, antes do jogo com o Botafogo.
Citado num comunicado divulgado pelo ‘Galo’, Hulk, 49 vezes internacional pelo Brasil (11 golos), saúda a massa adepta, que o fez “sentir em casa desde o primeiro dia”, manifestando-se “eternamente grato a esse clube”.
O avançado brasileiro, que fez 170 jogos e 77 golos pelo FC Porto entre 2008 e 2012, foi contratado em 2021 pelos brasileiros, e ali jogou 311 partidas oficiais, apontando 140 golos.
Conquistou campeonato e Taça do Brasil em 2021, cinco estaduais consecutivos e a Supertaça de 2022, e sai, aos 39 anos, a meio da época, após ter manifestado insatisfação com o rumo do clube.
