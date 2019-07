Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Jul, 2019, 09:13 / atualizado em 06 Jul, 2019, 09:13 | Futebol Internacional

Muriel regressa ao Brasil para defender as cores do Fluminense | Estela Silva-Lusa

Muriel, de 32 anos, regressa assim ao Brasil, após duas temporadas no Belenenses, para representar o "Flu".



Antes de assinar pelos azuis o guarda-redes jogou no Internacional, no Caxias, na Portuguesa e no Bahia.