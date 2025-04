Fluminense vence Santos de Neymar

Mesmo com o regresso da estrela Neymar, que entrou na segunda parte, já recuperado de lesão e após falhar os dois primeiros jogos do Brasileirão, o Santos saiu derrotado do Maracanã, nos instantes finais.



A equipa sofreu o golo aos 90+7, num lance de Samuel Xavier em que a bola ainda sofreu um desvio antes de entrar na baliza.



Em três jogos no campeonato, a equipa de Pedro Caixinha surge em 18.º, em zona de descida, com um ponto apenas, resultado de um empate com o Bahia e duas derrotas, com Vasco da Gama e Fluminense.



“Em primeiro lugar, há que assumir todo esse mau início. É indiscutível, os resultados falam por si. Como muito bem disse, são resultados que fazem a diferença em termos daquilo que é a nossa vida como treinadores”, disse no final do encontro, Pedro Caixinha, mas sem deixar de acreditar que a equipa tem condições para reagir ao mau momento.