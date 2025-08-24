Forest, de Espírito Santo, cede primeiro empate na Liga inglesa frente ao Palace

Em Londres, os ‘tricky trees’ estiveram em desvantagem, com um golo do senegalês Ismaïla Sarr, aos 37 minutos, mas igualaram por Callum Hudson-Odoi, aos 57, num encontro em que não contaram com o extremo português Jota Silva, por opção técnica.



O Forest, que tinha arrancado com um triunfo caseiro diante do Brentford (3-1), subiu provisoriamente ao quarto lugar, com quatro pontos, falhando a colagem ao Arsenal e ao Tottenham, que são, para já, os únicos clubes com duas vitórias em outras tantas rondas.



Os ‘tricky trees’ alinharam pela primeira vez desde que Nuno Espírito Santo assumiu ter uma relação mais distante com o proprietário do clube, o grego Evangelos Marinakis, que também detém o campeão helénico Olympiacos e o Rio Ave, da I Liga portuguesa.



O Crystal Palace é 13.º classificado, com dois pontos, resultantes de dois empates, numa tabela em que o Everton ascendeu à oitava posição, ao ganhar ao Brighton (2-0), no seu primeiro jogo oficial no Estádio Hill Dickinson, sucessor do Goodison Park, em Liverpool.



Perante 51.759 espetadores, os ‘toffees’ estrearam-se a vencer esta temporada na prova, com golos do senegalês Iliman Ndiaye, aos 23 minutos, e de James Garner, aos 52, ambos assistidos por Jack Grealish, reforço cedido pelo Manchester City.



Ndiaye tornou-se o primeiro a marcar no Estádio Hill Dickinson, da mesma forma como, em 18 de maio, no triunfo sobre o então despromovido Southampton (2-0), tinha feito os últimos dois golos da equipa masculina do Everton em Goodison Park, para um total de 5.370 tentos do clube nas 2.791 partidas disputadas naquele recinto entre 1892 e 2025.



O Hill Dickinson acolheu o primeiro jogo competitivo dos ‘toffees’ 133 anos exatos depois da abertura de Goodison Park, onde o conjunto feminino do clube se fixará a partir desta época, tornando-o o maior recinto britânico exclusivamente dedicado àquela modalidade.



O Brighton ainda dispôs de um penálti aos 77 minutos, mas Danny Welbeck atirou para defesa de Jordan Pickford, numa altura em que o Everton já alinhava com o avançado luso-guineense Beto, lançado aos 64 - Youssef Chermiti não saiu do banco de suplentes.



Os ‘seagulls’ seguem no 17.º posto, com apenas um ponto, registo partilhado à condição com o Fulham, 14.º, que é orientado pelo técnico pelo português Marco Silva e recebe hoje o Manchester United, de Ruben Amorim e ainda a ‘zeros’, em 18.º e antepenúltimo.