Forest de Espírito Santo supera Brighton nos penáltis rumo às meias da Taça

No Amex Stadium, nenhuma das equipas foi capaz de marcar golos e foi através da marca dos onze metros que a eliminatória ficou resolvida a favor da equipa do técnico português, que, desde a época 1990/91, não constava entre as quatro melhores equipas da competição.



No Forest, o internacional luso Jota Silva começou entre os suplentes, tendo entrado em campo apenas no prolongamento, aos 96 minutos.



Mais cedo, o treinador luso português Marco Silva não conseguiu guiar o Fulham às ‘meias’ da competição, ao perder de forma esclarecedora na receção ao Crystal Palace (3-0).



Os remates certeiros de Eberechi Eze (34), do senegalês Ismaila Sarr (38) e de Eddie Nketiah (75) fabricaram o triunfo do emblema do sul de Londres.



No domingo, o tetracampeão inglês em título Manchester City joga em Bournemouth, enquanto o Aston Villa desloca-se ao reduto do Preston, o único ‘sobrevivente’ do championship nos quartos de final da Taça de Inglaterra.