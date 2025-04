Forest ganha em Londres e recupera `pódio` na Premier League

O sucesso da equipa de 'NES' leva o Forest aos 60 pontos, atrás de Liverpool (79) e Arsenal (66) e superando Newcastle (59), Manchester City (58), Chelsea (57) e Aston Villa (57), seus rivais diretos na luta pela ida à próxima 'Champions'.



O jogo começou a pender fortemente para os visitantes, tendo Elliot Anderson inaugurado o ativo, aos cinco minutos, na sequência de um canto e, aos 16, Chris Wood fez o segundo do Forest, no seguimento de um cruzamento de Elanga.



Na segunda parte, a formação londrina lutou muito, mas só conseguiu reduzir, aos 87, através de Richarlison, após assistência do antigo jogador do Sporting Pedro Porro.



Após a sua 18.ª derrota no campeonato, o Tottenham segue em 16.º lugar, com 37 pontos, a cinco jornadas do fim.