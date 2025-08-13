Fortaleza empata em casa com Vélez no arranque dos `oitavos` da Libertadores
Os brasileiros do Fortaleza, comandados pelo treinador português Renato Paiva, empataram a zero na receção aos argentinos do Vélez Sarsfield, na terça-feira, em encontro da primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores em futebol.
Na Arena Castelão, a formação ‘canarinha’ teve mais tempo a bola, mas não conseguiu marcar qualquer golo, num embate que terminou reduzida a 10 unidades, devido ao vermelho, por acumulação de amarelos, mostrado a Matheus Rossetto.
O médio brasileiro foi lançado em campo aos 74 minutos e acabou expulso aos 88, depois de um primeiro amarelo aos 84.
Renato Paiva, que chegou ao Fortaleza em julho, estreou-se pelo clube brasileiro na Libertadores.
A eliminatória decide-se na próxima terça-feira, em Buenos Aires.
