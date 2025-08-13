Fortaleza empata em casa com Vélez no arranque dos `oitavos` da Libertadores

Na Arena Castelão, a formação ‘canarinha’ teve mais tempo a bola, mas não conseguiu marcar qualquer golo, num embate que terminou reduzida a 10 unidades, devido ao vermelho, por acumulação de amarelos, mostrado a Matheus Rossetto.



O médio brasileiro foi lançado em campo aos 74 minutos e acabou expulso aos 88, depois de um primeiro amarelo aos 84.



Renato Paiva, que chegou ao Fortaleza em julho, estreou-se pelo clube brasileiro na Libertadores.



A eliminatória decide-se na próxima terça-feira, em Buenos Aires.