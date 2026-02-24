FPF acompanha situação no México tendo em vista particular de março

Seleção Nacional
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) emitiu esta terça-feira uma nota oficial em que confirma estar a acompanhar com atenção a onda de violência no México, país onde a seleção nacional tem agendado um jogo amigável no próximo mês.
FPF acompanha situação que se vive no México
Contudo, a evolução recente dos acontecimentos exige uma avaliação contínua das condições associadas à deslocação da comitiva da FPF.
Neste quadro, as indicações do Governo português são fundamentais e determinantes para o acompanhamento da situação.
Qualquer decisão será tomada em resultado de uma monitorização permanente, em articulação estreita com o Governo e em sintonia com a Federação Mexicana de Futebol, entidade com a qual a FPF mantém excelentes relações institucionais e contactos regulares.
A Federação Portuguesa de Futebol sublinha que a segurança de jogadores, equipa técnica, staff e adeptos constitui a sua prioridade absoluta, sendo esse o critério orientador de todas as avaliações e decisões relativas à realização do jogo.