FPF delibera período adicional de inscrições devido ao Mundial de clubes

"A Direção da Federação Portuguesa de Futebol deliberou, em conformidade com o disposto no Regulamento da FIFA relativo ao Campeonato do Mundo de Clubes (…) adotar o período adicional para inscrição de jogadores profissionais previsto no Regulamento FIFA CWC que decorre de 1 a 10 de junho de 2025”, refere a nota da FPF.



O Mundial de clubes, com novo modelo e alargado a 32 equipas, entre as quais Benfica e FC Porto, decorrerá entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.



O FC Porto está integrado no Grupo A, com Palmeiras, de Abel Ferreira, Inter Miami, de Lionel Messi, e Al Ahly, enquanto o Benfica encontra-se no Grupo C e vai defrontar Boca Juniors, Auckland City e Bayern Munique.