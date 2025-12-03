FPF vê futebol feminino nacional valorizado com organização do Europeu de sub-19

“A atribuição deste Campeonato da Europa a Portugal é motivo de enorme orgulho e uma grande responsabilidade. É uma oportunidade valiosa para contribuir para o desenvolvimento do futebol feminino de formação e para a concretização dos nossos objetivos como federação e país”, reiterou o dirigente, em declarações citadas pela FPF.



Portugal organizará pela primeira vez o Europeu feminino de futebol de sub-19 em 2028, anunciou hoje a UEFA, após a reunião do Comité Executivo do organismo, em Nyon, na Suíça, que nomeou os países anfitriões de várias competições continentais de seleções.



“Portugal sabe acolher, tem um ADN de futebol, já demonstrou que é capaz de organizar eventos desta dimensão e conta com os melhores adeptos do mundo”, analisou Proença.



Enaltecendo um “marco histórico”, a FPF viu a decisão da UEFA como o reconhecimento de “uma trajetória de investimento sustentado nas bases”, sendo igualmente um “passo estratégico na consolidação do plano de desenvolvimento” do futebol feminino até 2036.



“Nos últimos anos, a FPF tem desenvolvido um trabalho contínuo e estruturado no reforço do futebol feminino, com resultados expressivos: da primeira participação da seleção nacional num Mundial, em 2023, ao notável percurso das sub-19 no Europeu de 2025, atingindo as meias-finais e garantindo presença no Mundial de sub-20 de 2026”, notou.



A aposta no futebol jovem é um dos pilares centrais do plano estratégico federativo, que antecipa três fases até 2036: a consolidação interna entre 2025 e 2028, o reforço da presença europeia até 2032 e, por fim, a projeção global do futebol feminino português.



“A organização do Campeonato da Europa feminino de sub-19 enquadra-se na primeira fase deste plano, simbolizando o investimento nas jovens jogadoras, nos clubes e nos treinadores, para garantir a criação de uma base sólida e competitiva”, disse o organismo.



Portugal acolherá a 25.ª edição daquele torneio continental de seleções jovens, que está destinado desde 2002 a atletas com menos de 19 anos e disputa-se numa periodicidade anual, sendo que os dois próximos eventos já estavam atribuídos à Bósnia-Herzegovina, em 2026, e à Hungria, em 2027, tendo a Itália sido indicada agora como sede para 2029.



A UEFA concedeu ainda à Bélgica e à Turquia a organização dos Europeus femininos de sub-17 em 2028 e 2029, respetivamente, e escolheu os anfitriões das provas masculinas.



Lituânia e Moldova vão receber naqueles dois anos o Campeonato da Europa de sub-17, cuja edição de 2025 foi conquistada por Portugal, recém-campeão mundial da categoria.



Já República Checa, Bulgária e Países Baixos serão os organizadores dos Europeus de sub-19 em 2027, 2028 e 2029, respetivamente.



A próxima reunião do Comité Executivo da UEFA está agendada para 11 de fevereiro de 2026, um dia antes do 50.º Congresso ordinário do organismo, em Bruxelas, na Bélgica.



