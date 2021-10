França bate Espanha e conquista segunda edição da Liga das Nações

A formação espanhola adiantou-se aos 64 minutos, por intermédio de Mike Oyarzabal, mas os gauleses deram a volta, com tentos de Karim Benzema, aos 66, e Kylian Mbappé, aos 80, num lance muito polémico.

Os franceses juntam a Liga das Nações a duas vitórias no Mundial (1998 e 2018), duas no Europeu (1984 e 2000) e outras tantas na Taça das Confederações (2001 e 2003).







Foto: EPA/DR