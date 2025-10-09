França e Noruega nos `quartos` do Mundial de sub-20 após vitórias no prolongamento

Com o Japão mais perigoso, mas perdulário, com bolas no poste e na barra, valeu à França uma grande penalidade muito perto do final do prolongamento, após mão na bola, para a seleção gaulesa vencer, com golo de Lucas Michal, aos 120+3.



Nos ‘quartos’, a França vai defrontar a Noruega, que também venceu pela margem mínima na quarta-feira à noite, batendo o Paraguai por 1-0, com um golo de Niklas Fuglestad, também muito perto do final do prolongamento.



O avançado norueguês marcou aos 116 minutos, num jogo em que o Paraguai falhou uma grande penalidade, também por mão na bola, com Caballero Fleytas a rematar para defesa do guarda-redes Einar Fauskanger, aos 13 minutos.



França e Noruega juntam-se nos ‘quartos’ aos já apurados México, Argentina, Espanha e Colômbia.



Para hoje estão agendados os dois últimos jogos dos oitavos de final, que opõem Marrocos à Coreia do Sul e Estados Unidos a Itália.