França. Lille e PSG vencem, Lyon empata e Marselha perde

Ao cabo de 15 jornadas, o Lille segue na liderança da Ligue 1 com 32 pontos, enquanto o Dijon é o "lanterna vermelha" com nove pontos.Já

O internacional português Danilo, ex-FC Porto, começou o jogo no onze titular, mas foi substituído logo aos 11 minutos devido a lesão.Por seu turno,Um autogolo do guarda-redes luso Anthony Lopes inaugurou o marcador aos 39 minutos e, depois do descanso, o holandês Memphis Depay devolveu a igualdade (69), marcando com sucesso uma grande penalidade.Quando o costa-marfinense Maxwel Cornet fez o 2-1 para o Lyon, aos 81, tudo parecia encaminhado para nova vitória da formação que jogava em casa, e que tinha mais uma unidade em campo, após a expulsão de Paul Lasne aos 74, mas o Brest alcançou o empate aos 90+2, através de um penálti.Assim, o Lyon está no terceiro lugar com 30 pontos, enquanto o Brest, que teve Heriberto Tavares como suplente não utilizado, é décimo classificado com 22 pontos.e é o quarto classificado com 27 pontos (em 13 partidas disputadas), enquanto o adversário de hoje é sexto com 25 pontos.O médio francês Pape Gueye estave em destaque no encontro, pela positiva e pela negativa. Primeiro, marcou o tento inaugural do jogo, aos 24 minutos, mas apenas 12 minutos depois foi expulso por acumulação de cartões amarelos.Reduzido a 10 homens, o Marselha ainda aguentou a vantagem até ao intervalo, porém, no segundo tempo, o Rennes deu a volta ao marcador, graças ao maliano Hamari Traoré (63) e ao francês Adrien Hunou (83).