França mais forte que Brasil





(Com Lusa)

No Gillette Stadium, ‘casa’ dos New England Patriots, Liga norte-americana de futebol americano (NFL), Kylian Mbappé inaugurou o marcador para os gauleses, atuais vice-campeões mundiais, aos 32 minutos.O avançado do Real Madrid recebeu, dentro da área, um passe de Dembelé e rematou para o golo, por cima do guardião brasileiro Emerson, depois de ambas as seleções terem tido algumas oportunidades, mas com domínio dos ‘bleus’.Aos 55 minutos, a França, campeã mundial de 1998 e 2018, ficou reduzida a 10, depois do vermelho direto mostrado a Dayot Upamecano, após recurso ao videoárbitro, a punir falta sobre Wesley, que se isolava em direção à baliza de Maignan.Apesar de em inferioridade numérica, a França, sempre mais consistente, chegou ao 2-0 por intermédio de Ekitiké, substituído quase de seguida por Doué.O Brasil, que mesmo em superioridade nunca se conseguiu impor, ainda reduziu, aos 78, com um golo de Bremmer, após o qual o selecionador do ‘escrete’ efetuou várias mexidas na frente de ataque.As duas seleções, ambas com presença garantida no Mundial2026, voltaram a encontrar-se precisamente 11 anos depois do último encontro particular, que os ‘canarinhos’ venceram por 3-1, disputado no estádio Saint-Denis, em França, no mesmo palco onde, em 1998, os gauleses garantiram o seu primeiro título mundial, com um triunfo por 3-0, precisamente sobre o Brasil.A seleção sul-americana, pentacampeã mundial (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), vai disputar a primeira fase do Mundial integrada no Grupo C, juntamente com as seleções de Marrocos, Haiti e Escócia, enquanto a França, detentora de dois títulos em campeonatos do Mundo, está na ‘poule’ I, com Senegal, Noruega e o vencedor do segundo caminho da repescagem intercontinental, jogado entre Iraque, Bolívia e Suriname.