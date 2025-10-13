França nas meias-finais do Mundial sub-20

Em Valparaíso, no Chile, os franceses chegaram ao intervalo do último jogo dos quartos de final a vencer por 2-0, graças ao ‘bis’ de Bouabre, concretizado aos 19 e 37 minutos, mas os noruegueses mantiveram a incerteza até ao fim, na sequência do golo marcado pelo defesa Rasmus Holten, aos 83.



O defesa do Alverca Steven Baseya entrou em campo aos 90+1 minutos, ainda a tempo de participar no triunfo da França, campeã do mundo em 2013, que vai discutir com Marrocos o acesso à final do torneio, na quarta-feira, também em Valparaíso, no Chile, país onde decorre a fase final.



Na outra meia-final, igualmente na quarta-feira, a Argentina, recordista de títulos, com seis troféus conquistados, que integra nos convocados Gianluca Prestianni, do Benfica, e Tomás Pérez, do FC Porto, defronta a Colômbia, na qual alinha o jogador do AVS Óscar Perea.



A seleção portuguesa, que falhou a qualificação para a atual edição do Mundial de sub-20, sagrou-se campeã duas vezes, em 1989, na Arábia Saudita, e em 1991, em Portugal, tendo sido segunda classificada em 2011, na Colômbia, e terceira em 1995, no Qatar.