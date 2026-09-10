França retira apoio à recandidatura de Infantino na FIFA

(Com Lusa)

A decisão foi tomada por unanimidade no comité executivo da Federação Francesa de Futebol (FFF), revelou o presidente do organismo, Philippe Diallo, juntando a França a outros países europeus, como Itália, Bélgica, Suécia e Escócia, que também retiraram o apoio ao dirigente ítalo-suíço.“Os meus colegas do comité executivo e eu acreditamos que, de certa forma, a confiança depositada no presidente da FIFA foi quebrada”, explicou Philippe Diallo, considerando que a forma como é conduzido o futebol mundial “não reflete mais os nossos pontos de vista”.“É por isso que, por unanimidade, a Federação Francesa de Futebol decidiu retirar o seu apoio à candidatura de Gianni Infantino à presidência da FIFA”, acrescentou o dirigente, sublinhando que a decisão foi tomada “claramente (...) no interesse geral do futebol”.Diallo defendeu ainda que a FFF possui uma “dupla legitimidade” para intervir: histórica, por a França ser um dos países fundadores da FIFA, e desportiva, por a seleção francesa se encontrar entre as três primeiras do ranking mundial há dez anos.A FFF decidiu, entretanto, abrir “consultas” com vista à escolha do candidato que apoiará na eleição presidencial da FIFA.A posição surge no seguimento da forte contestação ao plano recente de Infantino — entretanto retirado — para permitir a investidores privados até 20% nas suas competições, iniciativa criticada pela falta de consulta prévia e considerada o reflexo de uma governança opaca.Infantino, que lidera a FIFA desde 2016, confirmou no domingo que vai procurar a reeleição nas eleições de 18 de março de 2027, mantendo-se como o único candidato declarado até ao momento.