França supera Bélgica rumo à final do Europeu de sub-17

Em Elbasan, Camara abriu o ativo a favor dos gauleses, quando decorria o minuto 42, mas, ainda antes do intervalo, Fernandez (45+2) restabeleceu a igualdade para os belgas.



No segundo tempo, Matongo (50) e Nguessan (54) assinaram os golos que permitiram aos franceses ficarem com o desafio da meia-final quase resolvido, apesar de a Bélgica ainda ter conseguido assustar e deixar o resultado com a diferença mínima, por culpa do tento de Wins (79).



O outro finalista vai sair do encontro entre Portugal e Itália, atual detentora do troféu, que hoje se defrontam em Tirana, a partir das 19:30 (hora em Lisboa).



A final do Europeu de sub-17 está agendada para domingo.