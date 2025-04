França. Vitinha e João Neves nomeados para os melhores do ano

A cerimónia acontecerá no próximo dia 11 de maio. O Paris Saint-Germain e a equipa feminina do Olympique de Lyon dominam as nomeações.





Os internacionais portugueses Vitinha e João Neves estão em destaque. Os dois médios são candidatos a vencer prémios.







Vitinha, a realizar a terceira época em Paris, está nomeado para o prémio de melhor jogador da Ligue 1 desta temporada. O internacional português tem a concorrência dos colegas de equipa Ousmane Dembelé, Desiré Doué e Achraf Hakimi. Rayan Cherki, do Lyon, também está nomeado.





Já João Neves, que trocou no início desta época o Benfica pelo Paris Saint-Germain, pode vencer a distinção de melhor jovem jogador da Liga Francesa. O médio português também tem a companhia de Desiré Doué na lista, tal como a de Ben Seghir (AS Monaco), Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille) e Andrey Santos, emprestado ao Estrasburgo pelo Chelsea.





Os dois internacionais portugueses têm estado em evidência esta temporada pelo PSG. Para além de já serem campeões franceses e de terem vencido a Supertaça de França, a equipa treinada por Luis Enrique tem feito uma grande época na Liga dos Campeões.





Os franceses venceram na última terça-feira o Arsenal, em Londres, na primeira mão das meias-finais da liga milionária por 1-0. Na próxima semana, o PSG vai tentar carimbar à passagem à final, no Parque dos Príncipes, naquela que pode ser a segunda final da Liga dos Campeões de sempre do clube (perdeu a primeira em 2020, no Estádio da Luz, frente ao Bayern de Munique).