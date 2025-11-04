Francês Désiré Doué vence prémio Golden Boy

O extremo internacional gaulês, de 20 anos, arrebatou o troféu concedido pelo periódico transalpino, após a época 2024/25, em que assinou 16 golos e 14 assistências pelo PSG, tendo contribuído para a conquista da Liga dos Campeões, a primeira da história do emblema da capital de França.



Além da 'Champions', Doué, que foi considerado o melhor jogador da final diante do Inter Milão (5-0), ajudou o PSG a erguer a Supertaça Europeia, a Liga francesa, a Taça de França e a Supertaça francesa.



O colega de equipa de Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos superou a concorrência de 24 outros nomeados, entre eles Geovany Quenda, do bicampeão português Sporting, Rodrigo Mora e Victor Froholdt, ambos do FC Porto.



O malogrado jogador português Diogo Jota, que faleceu em 03 de julho, num acidente de viação, juntamente com o irmão André Silva, em Espanha, foi distinguido com o prémio de melhor jogador do ano, pela sua "abordagem ao jogo, dedicação e empenho que demonstrava em cada partida".



O galardão 'Golden Girl', prémio igual ao masculino atribuído à jogadora mais promissora, foi dado à inglesa Michelle Agyemang, do Brighton, que sucede à espanhola Vicky López, do FC Barcelona.



Ao longo dos últimos 22 anos, os portugueses Renato Sanches e João Félix, ambos atletas da formação do Benfica, venceram este galardão, em 2016 e 2019, respetivamente.

