Francês Hervé Renard volta a ser selecionador da Costa do Marfim de futebol

Hervé Renard, de 57 anos, já tinha orientado a Costa do Marfim, entre 2014 e 2015, ano em conquistou a Taça das Nações Africanas (CAN), pondo termo a quase 25 anos de jejum dos 'elefantes', com uma geração de futebolistas liderada por Yaya Touré.



O gaulês substitui agora o antigo selecionador Emerse Faé, que atingiu os oitavos de final do Mundial2026, um feito inédito do país, além de ter vencido a CAN em 2024.



No Mundial recentemente conquistado pela Espanha, Hervé Renard foi resgatado pela Tunísia que na estreia foi goleada (5-1) pela Suécia, facto que ditou a saída de Sabri Lamouchi: não conseguiu reverter a onda negativa e perdeu por expressivo 4-0 diante do Japão e por 3-1 perante os Países Baixos.



A popularidade de Renard no Continente africano, no qual orientou ainda seleções como Gana, Angola e Marrocos, também teve como motivo a CAN que em 2012 conquistou pela Zâmbia, habitual outsider na competição.



Comandou ainda a seleção feminina francesa com a qual atingiu os quartos de final dos Jogos Olímpicos Paris2024.



Em abril, foi despedido da seleção da Arábia Saudita, apesar de a ter qualificado para o Campeonato do Mundo.