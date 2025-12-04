Francês Wilfried Nancy designado novo treinador dos escoceses do Celtic

O técnico gaulês, de 48 anos, chega à Escócia proveniente dos norte-americanos do Columbus Crew, clube que orientou nos últimos três anos, e terá agora a primeira aventura da carreira no futebol europeu.



"Estou muito feliz por ser nomeado treinador do Celtic, é uma grande honra para mim e para minha família. O Celtic é um dos clubes de futebol mais autênticos do mundo, com uma atmosfera genuína, coração e alma, padrões realmente elevados e exigências reais, para as quais estou pronto”, manifestou Wilfried Nancy, citado em comunicado pelo Celtic.



O Celtic iniciou a temporada com Brendan Rodgers, com este a pedir a demissão no final de outubro, ficando o compatriota Martin O’Neill de forma interina no cargo.



Do plantel dos católicos, que seguem no segundo lugar do campeonato, com menos um jogo e os mesmos 32 pontos do líder Hearts, fazem parte os portugueses Paulo Bernardo e Jota.

