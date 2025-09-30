Francês William Saliba prolonga ligação com o Arsenal

Embora o emblema do norte de Londres não tenha revelado a duração do novo vínculo, a imprensa britânica adianta que o central, de 24 anos, assinou por cinco temporadas, até 2030.



“Estou orgulhoso de mim mesmo, porque assinei pela primeira vez em 2019 e, agora, ainda estou aqui para renovar o meu contrato. Estou muito feliz e sinto-me em casa. Temos uma boa equipa, um bom plantel e uma boa equipa técnica.



O treinador é perfeito para mim, por isso é o melhor lugar para eu estar”, manifestou o defesa, citado pelos meios de comunicação dos ‘gunners.



Saliba é um dos pilares da equipa comandada pelo espanhol Mikel Arteta, tendo registado, até ao momento, sete golos e três assistências em 141 encontros oficiais.



Ao serviço do emblema londrino, o defesa internacional gaulês em 28 ocasiões venceu a Supertaça inglesa em 2020 e 2023.