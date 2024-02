Francesco Calzona é o novo treinador do Nápoles

Nas redes sociais, o Nápoles, clube em que atua o português Mário Rui, anunciou a chegada de Calzona, de 55 anos, que já tinha passado pelo clube, mas como adjunto, embora não tenha adiantado a duração e as condições do contrato.Contudo, no seu site oficial, a federação da Eslováquia confirmou queDe acordo com a imprensa italiana,Atualmente, o Nápoles, que no sábado empatou em casa com o Génova (1-1), ocupa o 10.º lugar da Serie A e está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, em que vai defrontar o FC Barcelona, com a primeira mão marcada para quarta-feira, em Itália.No comando da Eslováquia, Calzona defrontou Portugal durante a fase de qualificação para o próximo Europeu, tendo perdido em Bratislava, por 1-0, e no Porto, por 3-2, este último no jogo que confirmou o apuramento luso para o torneio que vai decorrer em solo germânico entre 14 de junho e 14 de julho.