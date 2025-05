Francesco Farioli deixa Ajax

“A direção e eu partilhamos os mesmos objetivos para o futuro do Ajax, mas temos visões e calendários diferentes sobre a forma como trabalhamos e operamos para os alcançar”, justificou Francesco Farioli, que tinha contrato até 2027.



Francesco Farioli chegou ao clube de Amesterdão em maio de 2024, proveniente dos franceses do Nice, mas um final de época dececionante, em que desperdiçou uma vantagem de nove pontos na liderança da Eredivisie a cinco jornadas do fim, o que levou a "entregar" o título ao PSV, precipitou a saída.



“A minha aventura no Ajax começou há quase um ano com o objetivo de devolver o clube ao seu devido lugar. Terminou na Johan Cruyff Arena, onde nos qualificámos para a Liga dos Campeões”, disse o treinador italiano, de 36 anos.



Farioli destacou que “foi um privilégio absoluto ser o primeiro treinador estrangeiro do Ajax desde 1998 e o primeiro italiano da sua história”.



“Juntamente com a minha equipa, assumimos este grande desafio com respeito, responsabilidade, paixão e determinação para vencer. Receber o respeito e o apoio dos adeptos do Ajax, que sentimos ao longo da época, significou muito para mim e para a minha equipa”, sustentou.