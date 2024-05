Francesco Farioli é o novo treinador do Ajax

O técnico italiano comandou os "aiglons" na temporada passada, alcançando o quinto lugar na Ligue 1 e contando com 17 vitórias, 11 empates e 10 derrotas, em campeonato e Taça de França.Francesco Farioli começou a sua carreira no futebol como treinador de guarda-redes do Margine Coperta, de Itália, em 2009, estreando-se como técnico adjunto em 2020, pelos turcos do Alanyaspor.Em 2021, aos 31 anos, assinou como treinador principal do Fatih Karamgürük, tornando-se o técnico ativo mais novo numa liga europeia profissional. No final do mesmo ano, regressou ao Alanyaspor, desta vez como treinador principal.Em junho de 2023, assinou um contrato com o Nice, válido por dois anos.