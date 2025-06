Franceses do Nantes oficializam Luís Castro como novo treinador

"Luís Castro é 'amarelo e verde'! Elogiado pelo seu jogo ofensivo, pelas suas qualidades humanas, mas também pela sua capacidade de integrar os jovens num grupo profissional, Luís Castro irá agora atuar no Nantes, até junho de 2027 (com mais um ano de opção)", lê-se no sítio de Internet do 13.º classificado da última edição da Ligue 1.







O técnico português Luís Castro, de 45 anos, vai liderar o Nantes, da Liga francesa de futebol, anunciou hoje o clube gaulês, especificando que o contrato é válido por dois anos, mais um ano de opção.





Luis Castro começou a sua carreira de treinador orientando equipas dos escalões mais jovens em vários clubes profissionais nos anos 2000 (com passagens por clubes como o Vitória de Guimarães ou o Al-Nassr).Depois, iniciou a sua carreira como treinador principal de uma equipa sénior na Grécia em 2019, no Panetolikos, regressando depois a Portugal para assumir a equipa sub-19 do Benfica, que levou, em 2022, a um triplete histórico: campeonato de Portugal, Youth League e Taça Intercontinental."Este feito, realizado com um jogo ofensivo atraente, valeu-lhe ser nomeado treinador da equipa B do gigante português para a temporada 2022/2023", destacou o Nantes.Em setembro de 2023, o técnico luso rumou à segunda liga francesa, para orientar o Dunquerque, conseguindo a manutenção na prímeira época e alcançando o quarto posto na última temporada, além de ter alcançado as meias-finais da Taça de França, só cedendo frente ao 'todo poderoso' Paris Saint-Germain (PSG).