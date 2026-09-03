Francisco Conceição assina golo da temporada em Itália





(Com Lusa)

A distinção foi atribuída na quarta-feira durante a Grande Gala do Futebol da Associação Italiana de Futebolistas, que hoje decorreu no icónico Teatro alla Scala, em Milão.Cesc Fàbregas, treinador do Como, equipa que disputa este ano a Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história, foi reconhecido como o melhor treinador da temporada num prémio decidido por votação dos jogadores.O prémio de melhor jogador da época da Serie A foi para o defesa Federico Dimarco, do Inter Milão, vencedor do 'scudetto', que foi eleito o melhor clube da época.Além de Dimarco, o guarda-redes Mile Svilar, os defesas Marco Palestra, Alessandro Bastoni e Manuel Akanji, e os médios Hakan Çalhanoglu, Scott McTominay e Luka Modric foram escolhidos para a equipa da época, que integrou ainda os atacantes Nico Paz, que venceu o prémio de melhor jogador jovem, Lautaro Martínez e Donyell Malen.A gala, que vai já na sua 15.ª edição, serviu também para homenagear Franco Baresi, lenda do AC Milan - agora orientado por Ruben Amorim -, que morreu em 31 de julho, aos 66 anos, e para celebrar o 20.º aniversário da vitória da seleção italiana no Mundial2006, na Alemanha.