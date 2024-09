Francisco Conceição lesiona-se e desfalca Juventus

“Francisco Conceição, na sequência de um problema muscular sofrido no treino de quarta-feira, foi submetido a exames de diagnóstico, que revelaram uma lesão no músculo peroneal da perna direita. O jogador será submetido a novos exames dentro de 10 dias”, refere a Juventus em comunicado.



O extremo, de 21 anos, fez a sua estreia pela Juventus no domingo, no empate 0-0 frente à Roma, tendo entrado na partida após o intervalo, mas vai falhar agora os próximos compromissos da formação de Turim.



A Juventus visita o Empoli no dia 14 de setembro, em jogo do campeonato, e recebe os neerlandeses do PSV no dia 17, na estreia na Liga dos Campeões 2024/25.



Francisco Conceição foi emprestado pelo FC Porto à Juventus, do escalão principal italiano, num negócio válido até ao final da temporada, mas sem cláusula de opção de compra.



Os "dragões" detalharam que vão receber sete milhões de euros (ME) fixos pela cedência do extremo, aos quais se podem juntar mais três ME em variáveis, caso os "bianconeri" se qualifiquem para a edição 2025/26 da Liga dos Campeões.