Francisco Conceição marca e Renato Veiga estreia-se em goleada da Juventus

Francisco Conceição, que entrou aos 85 minutos, ainda foi a tempo de apontar o quarto golo da ‘Juve’, com a equipa de Turim a conseguir a reviravolta, depois de ter estado a perder até à hora de jogo, graças a um golo de De Sciglio, aos quatro minutos.



Kolo Muani, avançado emprestado pelo Paris Saint-Germain, foi o homem do jogo e foi decisivo, com golos aos 61 e 64 minutos, e Dusan Vlahovic, aos 90, já após expulsão de Maleh no Empoli, e Conceição ajudaram na tranquilidade.



A Juventus, que a meio da semana perdeu com o Benfica em Turim (2-0) na fase de liga da ‘Champions’, teve hoje em estreia no eixo da defesa Renato Veiga, internacional português emprestado aos italianos pelo Chelsea.



A equipa de Turim subiu na Série A ao quarto lugar, com 40 pontos, mas mais um jogo do que os seus perseguidores, Fiorentina, Lazio e Bolonha.