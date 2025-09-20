Francisco Conceição marca em Verona, mas Juventus cede os primeiros pontos

Dias após resgatar um ponto na Liga dos Campeões, com dois golos marcados nos descontos no empate caseiro 4-4 com o Borussia Dortmund, hoje a ‘vecchia signora’ tropeçou pela primeira vez na Liga transalpina e pode ser ultrapassada na segunda-feira, caso o campeão Nápoles vença em casa o Pisa.



Aos 19 minutos, Francisco Conceição, à entrada da área, atirou junto ao canto inferior esquerdo, apontando o seu primeiro golo esta época ao dar o melhor seguimento a lance de Khephren Thuram.



A igualdade surgiu com alerta do VAR, num lance em cima do intervalo no qual a bola foi ao braço de João Mário, que tentava cortar a bola de cabeça, nas costas de um adversário: o nigeriano Gift Orban não desperdiçou e igualou.



A Juventus comanda com 10 pontos, seguida do Nápoles, com nove, mas menos um jogo, tal como Cremonese e Udinese, neste caso com os mesmos sete pontos do Cagliari, com quatro partidas.



Com três empates em quatro rondas, o Verona é 15.º, com três pontos.



Com um golo aos 90+9, de penálti, o Bolonha consumou a reviravolta caseira ante o Génova, o seu segundo êxito na competição, enquanto o seu rival, no qual atua o português Vitinha, titular, continua sem vencer.



Aos 63 minutos, o islandês Mikael Egill Ellertsson colocou os forasteiros na frente, porém, aos 73, o argentino Santiago Castro igualou, antes de Riccardo Orsolini garantir os três pontos.



O Bolonha é provisoriamente oitavo, com seis pontos, enquanto o Génova é 17.º, com somente dois.

