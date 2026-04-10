Franclim Carvalho empata na estreia como treinador do Botafogo

Um golo marcado pelo avançado Arthur Cabral, ex-jogador do Benfica, aos 50 minutos (apenas quatro após ter entrado em campo), permitiu à equipa do Rio de Janeiro minimizar os danos frente aos venezuelanos, que tinham chegado em vantagem ao intervalo, graças a um golo concretizado pelo médio Wilfred Correa, aos 43.



O Botafogo, que nunca venceu a segunda prova sul-americana de clubes mais importante, ficou a dois pontos de distância dos argentinos do Racing Club, que assumiram o comando do grupo, na sequência do triunfo por 3-1 no estádio dos bolivianos do Independiente Petrolero, e serão o próximo adversário da equipa de Franclim Carvalho, na quarta-feira.