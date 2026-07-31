Franco Baresi, lenda do AC Milan e do futebol italiano morre aos 66 anos

"Em memória do Franco, permanecemos unidos, sabendo que ele nos guiará e impulsionará ao longo de toda a nossa jornada Rossonera. Para sempre. Porque Baresi é eterno", apontou o clube de Milão no seu website.



Segundo o clube, Baresi faleceu meses após a sua última aparição pública no estádio San Siro na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão, sem indicar mais detalhes sobre a morte do jogador.



Franco Baresi foi um dos defesas mais titulados da história do futebol mundial. Representou o AC Milan ao longo de 20 épocas, 15 das quais como capitão, e somou 719 jogos pelo clube. Pelo clube milanês ganhou 21 títulos, incluindo seis ligas italianas.



No plano internacional, venceu três Liga dos Campeões/Taça dos Campeões Europeus (1988/89, 1989/90 e 1993/94), duas Taças Intercontinentais (1989 e 1990) e três Supertaças Europeias (1989, 1990 e 1994).



Pela seleção principal de Itália, Baresi fez parte da equipa que conquistou o Campeonato do Mundo de 1982, disputado em Espanha.



